5 lugares paradisíacos do Brasil para trabalhar de forma digital

Você já ouviu falar em nomadismo digital? Esse estilo de vida é uma tendência que ganhou mais popularidade após a pandemia de Covid-19, por conta do trabalho remoto (ou home office), uma modalidade que permite que as pessoas trabalhem de casa. A partir daí, muita gente começou a perceber que é possível, sim, trabalhar de casa, mas também é possível trabalhar em qualquer lugar do Brasil.

Estimativas do Relatório Global de Tendências Migratórias de 2022, da Fragomen, apontam que o número de nômades digitais deve chegar a 1 bilhão de adeptos em todo o mundo. E o mesmo documento ressalta a importância econômica destes trabalhadores para os locais, já que a renda de 40% deles ultrapassa os US$ 75 mil. Além do Brasil, países como Islândia, Tailândia, Emirados Árabes, Costa Rica, Grécia e Argentina já aderiram aos vistos para nômades digitais.

Se você faz parte do grupo que trabalha de onde dá, aí vão algumas dicas de lugares paradisíacos para você pegar o computador e exercer o seu ofício ao mesmo tempo que em aprecia paisagens monumentais:

VILA NÔMADE

A primeira parada é em um local paradisíaco: a Praia de Pipa, em Tibau do Sul (RN). Isso porque o lugar vai receber a primeira Vila Nômade instalada na América do Sul, fazendo com que o Brasil seja pioneiro na região. A iniciativa foi fruto de articulação do Ministério do Turismo com a Nomadx. O local foi escolhido por ser um destino que une natureza, uma boa conexão com a internet, segurança e tranquilidade.

ILHA DA MAGIA

A querida Florianópolis (SC), ou “Floripa” para os íntimos, também é destino paradisíaco que deve estar na lista dos nômades. A cidade é conhecida como “Ilha da Magia” e faz jus ao nome: variedade de baladas, bons restaurantes, praias espetaculares, um pôr do sol que aquece o coração de tão lindo, e uma boa conexão de internet. Resumindo: o combo perfeito para um nômade digital, pois Floripa mistura o requinte da cidade grande com a calmaria de um ambiente natural.

SOSSEGO

Seja praia de água salgada ou de água doce, o nome digital ou o trabalhador remoto que viaja Brasil adentro, tem que dar uma passadinha em Itacaré (BA). O primeiro é simplesmente um dos destinos mais bonitos do litoral da Bahia, coberto pela Mata Atlântica e abrigando praias praticamente desertas. Por lá, o trabalhador viajante entra em contato com a tranquilidade oferecida pela região, onde é possível conhecer os atrativos andando. O clima é de cidade pequena e com infraestrutura ideal para o trabalho.

FRIO DA SERRA

Outro paraíso que deixa marcado a experiência da vida nômade é Guaramiranga (CE). Em estilo colonial e lembrando a arquitetura suíça (por isso mesmo é conhecida como a “suíça cearense”), Guaramiranga desperta a curiosidade do turista por ter aquele ar europeu, com clima frio e chuva fina, em pleno estado do Ceará, conhecido por suas belezas naturais que envolvem o calor.

Na “Suíça cearense”, o viajante também encontra as belezas da mata frondosa. Aproveite e estenda a viagem para o município vizinho, Mulungu (CE), que vai proporcionar uma imersão na natureza e um café colonial delicioso, produzido organicamente na região.

VIAGEM NO TEMPO

Para aqueles nômades que curtem uma pegada histórica, o “escritório” vai ser Ouro Preto (MG). Palco da Inconfidência Mineira e recheada de monumentos, a cidade respira história e o nômade que se sentar em algum café ou restaurante ou caminhar pelas ruas de Ouro Preto vai voltar no tempo e perceber a grandeza de um período histórico. Maior conjunto barroco do mundo e uma das principais regiões do ciclo do ouro, a cidade é um museu a céu aberto e foi o primeiro sítio brasileiro considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO.