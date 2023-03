5 maneiras de tornar o iogurte mais interessante no dia a dia 

Que esse alimento é cheio de benefícios para a saúde todo mundo sabe. Mas você sabia que existem maneiras muito interessantes de torná-lo mais saboroso e ainda mais completo para sua alimentação diária? Confira, abaixo, algumas maneiras de potencializar seu iogurte de todos os dias:

Adicione sementes de chia

As sementes de chia são um excelente ingrediente nutricional, possuindo uma infinidade de nutrientes, incluindo fibras, ferro, potássio, sal, ácidos graxos ômega-3 e vitamina C. Você pode combiná-los com o iogurte e mel, deixando descansar. Em seguida, terá uma deliciosa sobremesa!

Inclua frutas no iogurte

Quando você está procurando algo rápido, saboroso e até saudável, as frutas são sua melhor aposta. Eles não apenas ajudam na perda de peso, mas também melhoram a saúde geral. Mesmo se você gosta de doces, combinar frutas com iogurte é a melhor escolha. Basta cortar suas frutas favoritas e cobri-las com iogurte.

Que tal um pouco de granola?

A granola contém uma quantidade suficiente de fibra solúvel, que ajuda a perder a gordura da barriga, e pode ser incorporada ao iogurte como um lanche saudável de baixo teor calórico perfeito. Em menos de 5 minutos, você terá uma tigela de delícias nutritivas e deliciosas para começar o dia. Escolha granola sem açúcar, com baixo teor de gordura ou com baixo teor de açúcar.

Adicione nozes

Substitua os lanches não saudáveis ​​por iogurte com adição de frutas secas e nozes. Eles são ricos em fibras, proteínas e antioxidantes, que ajudam a impulsionar o processo de queima de gordura e calorias. Além de deixar o iogurte uma delícia, a adição de frutas secas como tâmaras, nozes e outras também o enche.

Combine com aveia ou quinoa

Se a granola não é sua fibra ideal, você pode tentar quinoa ou aveia, que têm uma boa quantidade de proteína, fibra, cálcio e teor de gordura saudável com baixo índice glicêmico. Basta misturar iogurte com aveia ou quinoa e comer.