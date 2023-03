7 dicas para viajar sozinha e conhecer o mundo

Viajar sozinha pode parecer um desafio para algumas mulheres. Com isso em mente, a jornalista e influenciadora Andrea Miramontes compartilhou algumas dicas de segurança para que seja possível rodar o mundo com confiança. Ao longo de seus 23 anos de carreira, a especialista já passou por muitos destinos sozinha, aprendeu com perrengues e conta como se garantir.

Vamos a sete dicas práticas, além da regra absoluta: sempre estudar muito bem o destino antes de embarcar.

1 – Compartilhe sua localização, números de voo, ou de trem/ônibus, e local de hospedagem com alguém de confiança, durante toda a viagem.

2 – Mantenha estes dois cuidados simples: um bloco de anotação com contato de emergência, seguro viagem e endereço da hospedagem na bolsa de mão, além de uma pasta com todas as reservas impressas dentro da mala, no hotel. Não deixe tudo só no celular.

“Aprendi no perrengue. Há 10 anos, perdi meu celular em um trem na Europa. Não o recuperei e sofri muito, pois tinha todas as reservas e contatos só no mundo digital. Foi um sufoco, até porque meu email travou, e eu não conseguia acessar do hotel onde estava.”

3 – Mantenha uma reserva de dinheiro ou um cartão desbloqueado também na mala com cadeado, no hotel.

“Já viajei para o exterior com um único cartão de crédito, que perdi na rua. Tive que gastar um dia todo atrás da administradora do cartão, para que fizesse um de emergência, no destino. Hoje, sempre me previno”.

4 – Não dispense pacote ou chip de internet nem seguro viagem quando for a outro país. “São gastos necessários. Não dependa só do wifi do hotel, pois ter conexão faz toda diferença quando estiver na rua, precisar falar com alguém ou achar um ponto de interesse. Já o seguro viagem te ajudará em qualquer problema de saúde ou acidente. E acredite, eles acontecem.”

5 – Para quem quer socializar, ficar em hostel é uma ótima opção, além de ser econômico. “Hostel tem um ambiente propício para amizades. O aluguel de casas para temporada pode ser excelente quando o dono mora perto, ou no próprio local, e é uma pessoa que passa dicas locais, inclusive, de segurança”.

6 – Programe-se para chegar e sair dos destinos durante o dia. “Isso vale especialmente se é um local novo para você e se, como eu, gosta de descobrir transportes públicos, como trens e ônibus, até a hospedagem”.

7 – Saiba seu limite alcoólico e tenha todos os cuidados básicos com app de relacionamento, caso os use.

“Quando estamos sozinhas, temos que ter discernimento para voltarmos com segurança e lucidez à hospedagem. Para isso, esqueça a bebedeira. Também não aceite bebida de estranhos e tenha muito cuidado com os novos amigos (as). As regras básicas de encontrar-se em local público e desconfiar sempre são de ouro, em qualquer lugar do mundo”.