7 hábitos que tornam o café o grande vilão da sua saúde 

Favorito entre os brasileiros, o café é um dos itens que não podem faltar para começar o dia com todo o ânimo. No entanto, sem alguns cuidados essenciais, esse hábito pode se tornar prejudicial à saúde. Confira, abaixo, 7 erros comuns que as pessoas cometem ao beber café:

Excesso de cafeína

A cafeína é responsável pelos benefícios estimulantes do café. Mas, embora ela possa oferecer um impulso temporário de energia e ajudar a aumentar a atenção, tomar muito dele pode ser prejudicial à saúde. O consumo excessivo de cafeína aumenta o risco de insônia, hipertensão e problemas cardíacos. Portanto, limite o consumo diário de cafeína a não mais do que três xícaras.

Não beber água suficiente

Seu corpo pode produzir mais urina com a estimulação do café, o que pode levar à desidratação. Esse problema tem sido associado a uma série de efeitos prejudiciais à saúde, como fadiga, dores de cabeça e função cognitiva prejudicada. Portanto, mantenha-se hidratado.

Usar o tipo errado de café

A qualidade e o sabor do seu café são determinados não apenas pelo processo de preparo, mas também pelo tipo de grão que você está usando. Portanto, se você estiver usando grãos de café velhos, estará colocando sua saúde em risco.

Adicionar chantilly

Muitas pessoas preferem adicionar creme ao café para realçar o sabor, mas isso pode levar ao ganho de peso e a outros efeitos prejudiciais à saúde, como desenvolvimento de doenças relacionadas ao acúmulo de gordura no sangue.

Adicionar açúcar

Você precisa parar de adicionar uma grande quantidade de açúcar no seu café. Eventualmente, esse excesso pode resultar em um maior acúmulo de gordura, o que pode resultar no surgimento de diversas doenças. Portanto, diminua a quantidade de açúcar aos poucos, até que consiga beber o café puro e sentir seu verdadeiro sabor.

Consumir o café muito quente

Beber bebidas quentes como água quente, chá e café aumenta o risco de desenvolver câncer de esôfago, de acordo com um estudo recente publicado no PubMed. Bebidas muito quentes podem prejudicar o esôfago e triplicar o risco de desenvolver câncer. Deixe seu café esfriar antes de beber para diminuir o risco.

Café antes de dormir

O café é útil quando você precisa ficar acordado a noite toda. Mas não é uma boa ideia tomar café logo antes de dormir, pois deixa você sonolento e pode causar dores de cabeça que se transformam em enxaquecas, desânimo, ansiedade e alterações de humor.