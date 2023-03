7 motivos pelos quais beber água é muito benéfico para os seus dentes 

A água é uma das necessidades mais básicas da vida. Seu corpo precisa de água para praticamente todas as funções corporais, como digestão, produção de hormônios, regulação da temperatura corporal, lubrificação das articulações, manutenção do equilíbrio do pH e distribuição de oxigênio por todo o corpo.

Claramente, a água não apenas sacia a sede, mas também melhora a saúde geral. Além disso, um dos benefícios menos conhecidos da água potável é que ela pode melhorar a saúde bucal. Saiba como:

Ajuda a prevenir a boca seca

Beber bastante água pode ajudar a prevenir a boca seca, que pode levar ao mau hálito, cárie dentária e outros problemas de saúde bucal. A saliva ajuda a neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias na boca e também ajuda a remover as partículas de alimentos que podem causar cáries.

Reduz a erosão ácida

A água pode ajudar a reduzir os efeitos da erosão ácida nos dentes. Bebidas e alimentos ácidos, como refrigerantes e frutas cítricas, podem corroer o esmalte dos dentes e causar sensibilidade e cárie dentária. A água potável pode ajudar a enxaguar o ácido e proteger os dentes.

Limpa a boca

A água é um excelente limpador bucal porque remove bactérias perigosas e partículas de alimentos da boca. Como resultado, a placa não se acumula e há menos chance de cárie dentária ou erosão do esmalte.

Previne doenças nas gengivas

Beber água ajuda a manter as gengivas hidratadas, o que é importante para prevenir doenças gengivais. A doença da gengiva pode causar inflamação, sangramento e eventual perda do dente se não for tratada. Para evitar o risco delas, beba água.

Aumenta a ingestão de flúor

A maior parte da água potável é fluoretada, o que significa que a água potável pode ajudar a aumentar a ingestão de flúor e fortalecer os dentes. O flúor é importante para prevenir cáries e promover a saúde bucal em geral.

Previne cáries e manchas

Embora escovar os dentes e usar fio dental ainda sejam essenciais para manter a saúde bucal, beber água com frequência é crucial para manter os dentes limpos e livres de manchas e cáries. Certifique-se de manter a água e evitar bebidas açucaradas.

Ajuda na digestão

Beber água também pode ajudar na digestão, o que é importante para a saúde geral. Quando o corpo está devidamente hidratado, consegue absorver melhor os nutrientes dos alimentos, o que pode ajudar a manter a boca e os dentes saudáveis.