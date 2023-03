7 superalimentos que você pode comer diariamente para uma vida mais saudável

Um alimento pode ser uma rica fonte de fibras ou proteínas, mas pode ser deficiente em certas vitaminas. Outro pode estar cheio de antioxidantes, mas novamente pode não ser uma boa fonte de certos minerais necessários ao nosso corpo. É por isso que existem superalimentos, que contam com diversos benefícios para seu corpo e sua saúde.

Aqui estão alguns dos superalimentos que você pode comer todos os dias:

Mirtilos

Os mirtilos são ricos em fibra, manganês, vitamina K e antioxidantes, ajudando a controlar a pressão arterial e prevenir doenças cardíacas.

Goji berry

A goji berry é uma fruta rica em vitaminas C e E, juntamente com diferentes tipos de flavonoides. Seu consumo ajuda na manutenção do fígado, dos olhos e dos rins, tornando-os mais saudáveis.

Folhas verdes

Folhas verdes como a couve, espinafre e agrião, são ricos em vitaminas A, C, E e K, e também contêm uma abundância de carotenóides, ferro, magnésio, potássio e cálcio.

Peixes ricos em ômega-3

O alto teor de ácidos graxos ômega-3 no salmão e outros peixes gordurosos, como truta e arenque, pode reduzir o colesterol e diminuir o risco de batimentos cardíacos anormais.

Nozes

Nozes, como amendoim e amêndoas, são uma boa fonte de proteína vegetal. Eles também contêm gorduras monoinsaturadas, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas.

Vegetais crucíferos

Vegetais crucíferos, como brócolis, repolho, couve-flor e nabo, são uma excelente fonte de fibras e contêm fitoquímicos como indóis, nitrilas e tiocianatos.

Sementes

Sementes de girassol, sementes de abóbora, sementes de chia ou linhaça são algumas opções saudáveis ​​que você pode ter como lanches. Comer sementes tem sido associado a taxas mais baixas de doenças cardiovasculares, pressão alta e colesterol.