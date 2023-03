8 atrativos para conhecer em Cotia, no interior de SP

Localizada na região metropolitana de São Paulo, com fácil acesso pela rodovia Raposo Tavares e Rodoanel, Cotia reúne diversas opções de turismo ainda pouco exploradas pelos paulistas.

O destino está rodeado de muito verde e diversão ao ar livre, e oferece atrativos na área rural, assim como templos religiosos com edificações magníficas e até um delicioso parque aquático com diversas atrações e águas quentinhas.

Conheça oito lugares imperdíveis para visitar em Cotia:

Thermas da Mata

O Thermas da Mata é considerado um verdadeiro paraíso tropical. Situado em uma área de 200 mil metros quadrados cercada de muito verde e natureza, o parque aquático apresenta atrativos para todas as idades, com destaque para a Praia da Mata, com pé na areia e águas quentinhas.

Parque Cemucam

O Parque Cemucam é um dos maiores parques urbanos de Cotia, localizado em uma área de 500 mil metros quadrados de área verde. O parque é um lugar ideal para os amantes da natureza, com muitas trilhas, lagos e atividades recreativas.

Templo Budista Zu Lai

O Templo Zu Lai é o maior templo budista da América Latina. Com 10 mil metros quadrados de área construída, o espaço é inspirado na arquitetura chinesa da dinastia Tang e conta com um templo principal, onde fica uma estátua de Buda de jade, salas de aula e de meditação, biblioteca e auditório, assim como jardins e lagos.

Arautos do Evangelho

A Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima é conhecida na região como a igreja dos Arautos do Evangelho, uma ordem religiosa fundada pelo Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias em 2001. O espaço é simplesmente uma obra de arte religiosa viva.

Sítio do Mandu

Construído no início do século 18, o Sítio do Mandu é exemplo de arquitetura das habitações bandeiristas. Na sede, feita em taipa de pilão e pau-a-pique, há inclusive uma capela. Tombado pelo Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o lugar é um dos últimos remanescentes desse período no estado de São Paulo.

Cachoeira da Graça

Localizada na região rural de Cotia, a Cachoeira da Graça faz parte da Reserva Florestal do Morro Grande. A queda está situada em uma área preservada de 600 mil metros. O lugar também conta com estrutura de lazer: campo de futebol, área para vôlei, churrasqueira e piscina.

Kartódromo Internacional Granja Viana

O Kartódromo Internacional Granja Viana é um ponto de referência para amantes de esportes a motor, especialmente do kartismo, e é frequentemente utilizado para competições nacionais e internacionais. O circuito tem 1.150 metros de extensão, 8 metros de largura e conta com curvas, subidas, descidas e desníveis.

Sítio do Padre Inácio

Outro remanescente da história bandeirista na cidade, a sede Sítio do Padre Inácio foi construída no século 17. Além de exibir a arquitetura típica, feita em taipa de pilão, o local tombado pelo Iphan reforça a cultura local. O sítio está localizado em meio a uma vasta e protegida área verde próxima à reserva do Morro Grande.