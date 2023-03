Assistíamos ontem, Rosana e eu, um concerto regido pelo maestro João Carlos Martins, o brasileiro que a Rô mais admira. É simplesmente mágica sua condução. Os músicos são o seu instrumento e ele os harmoniza como ninguém.

Um dos maiores pianistas do Brasil, Martins viu-se acometido de uma doença rara, a distonia focal, que afeta o sistema nervoso central e o movimento das mãos. Com a ajuda de uma luva especial, ele consegue tocar as teclas do piano igual a gente fazia com a máquina de escrever, “catando milho” mesmo. Nem toda essa limitação motora, contudo, foi capaz de tirá-lo da música, nem a música dele. Ele é admirável, realmente.

Lá pelas tantas do recital, a música “A Missão”, do maestro e mestre Ennio Morricone, um dos maiores compositores da história do cinema, começou a ser tocada. Sua melodia, que flui de um solo de oboé, é belíssima, doce, terna, e, sob a batuta de João Carlos Martins, ganhou brilho ainda maior. Durante sua execução, notei uma lágrima escorrendo no rosto da Rô, que virou pranto e choro. “Que aconteceu, amor?”, perguntei-lhe em tom acolhedor. Soluçando, respondeu-me: “Essa música me trouxe à lembrança uma passagem da minha vida que não gosto de lembrar”. Contou-me, então, o episódio.

Seu pai morreu em um acidente de trabalho quando ela tinha 8 anos. Sua mãe, minha sogra querida, era uma mulher muito simples, de pouca letra, mas de um caráter formidável. Ela faria tudo para educar e encaminhar a filha, e assim o fez. Sem instrução ou qualificação profissional, trabalhava como faxineira ou copeira, segundo lhe apareciam as oportunidades. Mesmo assim, o salário não era lá essas coisas àquela época (estamos falando dos anos de 1970). Elas viviam em grande escassez material em casa.

A lembrança que a música evocou em Rosana foi ter visto a mãe juntando os poucos anéis que possuía, que mais valor sentimental que comercial tinham, a fim de os vender e pagar o aluguel que já estava em atraso e a ordem de despejo já tinha chegado. Claro que não era pelas parcas joias que minha esposa chorava, mas pela dor de ver a mãe desfazer-se de objetos estimados por conta da pobreza em que viviam. A vida trouxe outros anéis para a Dona Cida, minha sogra, e para a Rô também, mas aquele evento marcou a ambas.

Essas cicatrizes emocionais que a vida nos deixa (acho que todo mundo já passou aperto na vida) são o que de melhor nos pode acontecer. Passar por uma prova assim nos deixa mais humanos, leva-nos a entender a dor do outro e, em geral, tornam-nos mais solidários. Momentos antes de assistirmos ao concerto em questão, estávamos à mesa para o jantar (pão com mortadela e queijo, uma delícia!) e Rosana abriu o WhatsApp. Ela leu uma mensagem com um pedido de ajuda feito por um colega de trabalho para uma pessoa conhecida. Imediatamente, ela fez o PIX, dizendo: “Nossa, amor, ela não tem o que comer em casa. Isso é tão difícil!”. Ela sabe o quanto dói porque já doeu nela mesma, já sentiu na pele e na alma o que é ter nada. “Temos que agradecer ao Senhor, tato (é assim que ela me chama), porque nossas filhas não precisaram passar por isso, nem nossos netos precisarão”.

Os dias maus podem ser traumáticos, eu sei. Mas, se você for um bom aluno, aprenderá valiosas lições, as quais nenhuma faculdade do mundo poderá lhe ensinar. Esteja sempre disposto a aprender e a notar que, no fundo, as dificuldades por que passou construíram a pessoa que hoje é, e as fraquezas de ontem são a força motriz de seu caráter hoje.