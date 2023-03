A origem da filosofia

Na região conhecida por Jônia, atualmente território da Turquia, foi que floresceu a filosofia. Os pensadores dessa fase conhecida como pré-socrática começaram a inquirir sobre a origem das coisas. Afinal, de onde vem o universo? Qual será seu ponto de partida? Quem ou o que o originou?

O primeiro a se encarregar desse ofício foi Tales. Teorizou que tudo provinha da água. A água seria o elemento essencial ou fundamental de todas as coisas. Em tudo há água, ele afirmava: no rio, como líquido; no topo da montanha, como gelo; no ar, como vapor; nos corpos dos animais, nos vegetais e até mesmo nos minerais se poderá encontrar tal elemento. Seu discípulo, Anaximandro, seguiu essa linha da existência de um elemento fundamental como a origem de todas as coisas, mas não o reconhecia na água, como seu mestre, mas sim na ideia de um elemento indefinido, o qual chamou de “áiperon”, palavra grega que designa o infinito.

Por usa vez, Anaximandro introduziu seu sucessor no caminho da filosofia, Anaxímenes, que também reconhecia a existência de um elemento essencial que comporia a todas as coisas e do qual surgiriam todas elas, mas não seria a água de Tales ou o “áiperon” de seu mestre, mas o ar. O ar a tudo permeia, afirmava, e em tudo se encontra. “Tal como a nossa alma, […] que é ar, nos mantém unidos e nos governa, assim também o vento (ou sopro) e o ar cercam o mundo inteiro”, chegou a afirmar. Estes três filósofos eram da cidade de Mileto.

Em uma cidade vizinha, Éfeso, Heráclito também buscou compor uma cosmologia racional, que escapasse dos contos mitológicos ou fabulosos da religião grega. Para Heráclito, não há um elemento essencial. A natureza está em constante fluidez e transformação. A ideia de que não é possível uma pessoa banhar-se duas vezes no mesmo rio parte do pensamento heraclitiano. O rio e a própria pessoa já não são os mesmos do primeiro banho, enunciou.

Heráclito afirmava que as mudanças na natureza eram inevitáveis e resultava das oposições e contraposições imanentes à matéria. Esse processo de evolução contraposta ficou conhecida como dialética, a ideia da formação de uma síntese a partir do confronto de uma tese e uma antítese.

Em uma outra cidade daquela região, Eleia, surgiram outros a inquirir a origem das coisas. Em claro embate com Heráclito, Parmênides discordou da fluidez e da mudança constante da matéria para afirmar que tudo é imutável e a unidade é o que cria e o que sustenta todas as coisas. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides e outros como Pitágoras, Xenófanes, Zenão etc. não sabiam, mas eles procuravam a Deus. Deles, Xenófanes foi o que mais se aproximou. Ele chegou mesmo a afirmar que o cosmo tinha surgido de um ser único, mas esse seu “deus” era impessoal, existindo apenas como elemento racional criador.

Sim, eles queriam sair do obscurantismo ou misticismo de suas religiões para uma concepção mais racional da criação ou do surgimento da matéria, mas a verdade é que ao indicarem a água, o “áiperon”, o ar, o fogo, o raio que o parta como elemento essencial das coisas, a pergunta inevitável e inconveniente permanece: mas quem criou a água, ou ao ar, ou o “áiperon”, ou o fogo ou o raio que o parta? E assim, permanece também a mesma e única resposta plausível e racional: DEUS o criou!

O espaço de que disponho aqui nesta editoria não me permitirá aprofundar-me na questão. Mas tenho a dizer que quanto mais racional for uma pessoa, mais ela se deparará com a verdade da existência de Deus. A fé não é ignorância, é confiança. A fé não vai contra a razão, vai além dela.