A saia justa

O tal do suplente, quando assume interinamente o cargo a que concorreu, fica sempre em maus lençóis. Sem a plenipotência do mandato efetivo, precisa cuidar mais da agenda do vacante que da sua própria. Eu sei. Já fiquei nessa posição.

Em 2012, apesar de ter sido o 20º candidato a vereador mais bem votado (em Rondonópolis, há 21 vagas no legislativo) por ter recebido 1.382 votos, não me elegi por conta das regras eleitorais. Como suplente, assumi por dois períodos a vereança, nos lugares de dois amigos caríssimos que a vida me deu, Fábio Cardoso, que deixou a Câmara para assumir a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e Aristóteles Cadidé, que foi nomeado Secretário-adjunto da SINFRA estadual.

Ambos foram muito cordiais comigo nessas cessões temporárias de mandato. Nenhum deles me ligou para sequer pedir para eu votar a favor ou contra algum projeto específico. Nem precisaram, pois eu sei por onde a banda toca. O que quero dizer é que o suplente não cumpre, muitas vezes, a própria agenda política, ou dizendo melhor, deve fazer a sua agenda acompanhar a do detentor do mandato, senão…

É o que se dá com a senadora Margareth Buzetti (PSD) atualmente. Apoiadora ferrenha de Bolsonaro, se vê na posição de, agora, compor a base de apoio político de Lula, por conta de o detentor da cadeira no Senado da República, Carlos Fávaro (PSD), ter sido nomeado ministro da Agricultura. Antes de aceitar a indicação, Fávaro chamou a atual senadora para um bate-papo daqueles. Caso ela não mudasse sua posição política, estava inviabilizado o projeto de Fávaro de comandar a pasta. Lula não nomearia um aliado para ganhar uma opositora no Senado, não faria sentido.

Ela, então, se viu diante de um impasse, uma encruzilhada. Se continuasse na estrada da direita, continuaria suplente; se tomasse o rumo da esquerda, viraria senadora. Ela escolheu a segunda opção e, agora, se vê numa saia justa com seus eleitores, que a viam como bolsonarista. Hoje mesmo me deparei com a notícia de que ela, a pedido do governo de Lula, retirou sua assinatura para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar os atos de 8 de janeiro. Foi muito criticada.

Converso com alguma frequência com a turma do agronegócio. “Traidor” é a palavra mais doce por eles empregada para se referir a Fávaro. O ministro tem tentado, sem sucesso até aqui, reaproximar Lula do campo, mas a turma que produz não aceita a bagunça que as invasões de terra perpetradas por grupos ligados ao presidente trazem. Assistindo a voltada violência no campo, como as invasões de fazendas na Bahia, em São Paulo e no Paraná, duvido muito que a reconciliação aconteça, o que pode comprometer o futuro político de Fávaro no estado. Quanto ao da senadora Buzetti, já foi para o espaço, acredito.