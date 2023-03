Academia busca vaga na semifinal do Mato-grossense pela primeira vez

Um clube novo, mas que tem obtido bons resultados. No segundo ano na elite do futebol mato-grossense, a Academia consegue alcançar pela segunda vez as quartas de final do Campeonato Mato-grossense.

Em 2022, estreando na primeira divisão, o ‘Capitão América’ conseguiu se classificar em 4º lugar na primeira fase e disputou as quartas de final. Uma campanha surpreendente para um clube jovem.

Nesta temporada, a Academia consegue novamente chegar à segunda fase com chances de avançar para a semifinal. O time de Rondonópolis encara o tradicional Operário no mata-mata. A primeira partida será no estádio Luthero Lopes, neste sábado, às 15h30.

Quando jogou a sua primeira competição profissional em 2021, a Academia foi vice-campeão da Segunda Divisão do Mato-grossense, que o credenciou para jogar a elite no ano seguinte.