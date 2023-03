Academia vence Operário e sai na frente pelas quartas de final do Mato-grossense

A Academia deu um passo importante rumo à semifinal do Campeonato Mato-grossense ao vencer o Operário por 1 a 0, no estádio Luthero Lopes, na tarde deste sábado (11). Lucas Luzzi marcou um golaço, que deixou o Capitão América na frente pela disputa das quartas de final do estadual.

Essa vitória deixa a Academia precisando apenas de um empate no jogo de volta para ficar com a vaga para a semifinal. Em seu segundo ano na disputa do Mato-grossense, o time de Rondonópolis pode ficar entre os quatro primeiros pela primeira vez na história.

Jogando em casa, a Academia se impôs e no primeiro tempo esteve perto de abrir o placar. Mas foi somente na segunda etapa que conseguiu marcar o gol da vitória. Em um belo chute de fora da área, o volante Lucas Luzzi acertou um chutaço no ângulo do goleiro Agenor. Com a vantagem no placar, o Capitão América acertou alguns contra-ataques e por pouco não amplia o placar.

O jogo de volta das quartas de final do Mato-grossense entre Academia e Operário será na próxima quarta-feira, às 15h30, no estádio Dutrinha.