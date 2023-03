Ação do mês das mulheres atende as reeducandas na Cadeia Feminina de Rondonópolis

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em parceria com as secretarias municipais de Promoção e Assistência Social, de Educação e de Saúde realizaram ação com 30 reeducandas na Cadeia Feminina como parte de um calendário especial de programação em alusão ao mês das mulheres.

O momento de convivência teve café da tarde, distribuição de kits higiene e palestra de orientação sobre a saúde da mulher e autoestima abordando temas como o papel da mulher na sociedade e seu empoderamento.

De acordo com a presidente do Conselho, Francileide Fontinelle Passos, foi desenvolvido uma dinâmica de grupo de interação com foco no motivacional possibilitando que as participantes consigam aperfeiçoar o autoconhecimento.

“Trabalhamos esse lado motivacional pra que elas consigam se observar, se sentir se pertencer, o papel de mãe, mulher, esposa, cidadã mesmo assim na sociedade. O quanto que elas esperam, o quanto que nós podemos também contribuir pra tudo isso”, explicou Passos.

A ressocialização dessas mulheres é muito importante, dessa forma o município oferta o projeto do escritório social oportunizando a atualização cadastral com a organização dos documentos necessários para prosseguirem no retorno a sociedade. Além de cursos profissionalizantes com direito a certificado.

O mês de março ainda conta com outras ações em prol do Dia Internacional da Mulher, a próxima ocorre na sexta-feira (24) na Câmara Municipal de Rondonópolis com palestra e homenagens as mulheres de destaque do município.