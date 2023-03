Acidente entre micro-ônibus e caminhão deixa 12 pessoas mortas no Pará

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão na PA-150 entre Marabá e Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, deixou 12 pessoas mortas na manhã desta sexta-feira (24). Entre as vítimas, uma criança. O caso chocou moradores da região.

De acordo com os bombeiros e a prefeitura de Marabá, nove pessoas morreram no local e três a caminho de unidade de saúde. Ao menos quatro pessoas feridas com gravidade e estão internadas em hospitais de Marabá.

Segundo a polícia, o caminhão bitrem com duas pessoas e o micro-ônibus colidiram de frente no km-329 da PA, em um trecho plano da rodovia. Chovia muito no momento e a pista estava molhada.

O veículo de passageiros com capacidade para 17 pessoas saiu de Marabá com destino a Tucuruí, também no sudeste do Pará. No entanto, os bombeiros e a polícia não informaram se todos os mortos estavam no ônibus e se o veículo estava em sua capacidade máxima de ocupação.

A colisão entre os veículos foi tão intensa que o motor do micro-ônibus foi parar dentro do mato, e a carreta foi parar do outro lado da margem, também no matagal. Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e levaram os feridos para os hospitais de Marabá.

Após o acidente, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Marabá para identificação. Os nomes das vítimas não foram divulgados até o fechamento desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Pará.