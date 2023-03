Acompanhe a vinda de Lula à Rondonópolis durante entrega do Residencial Celina Bezerra

10h24 – O helicóptero do presidente Lula acaba de pousar no local do evento. Os apoiadores cantaram no momento da chegada.

10h Devido ao calor no local e a quantidade de gente, uma pessoa acabou tendo um mal estar e precisou de ajuda. Populares que estavam perto ajudaram.

9h47

Cerca de 15 mil pessoas são esperadas para participar da solenidade de entrega das casas. Entre os presentes, representantes de diversas etnias e líderes religiosos.

09h28

A dona Maria Maria do Carmo é uma das contempladas de um dos 1.440 apartamentos que serão entregues nesta sexta-feira (03) no residencial Celina Bezerra.

Emocionada, ela conta que já conheceu seu apartamento e esperou por essa conquista durante 10 anos.

8h

Desde as 7h da manhã já era possível ver nas ruas a movimentação dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A via de acesso ao bairro Alfredo de Castro estava completamente travada, devido ao alto fluxo de veículos.

O local reservado para a solenidade de entrega já está bastante ocupado.