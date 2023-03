Adolescente de 12 anos desaparece após marcar encontro pela internet

Alessandra Rangel Coelho Santana, de 12 anos, desapareceu na última segunda-feira (6) quando voltava da escola, em Sepetiba, na zona oeste do Rio. O aparelho celular da estudante foi desligado.

De acordo com familiares, uma colega de sala contou a eles que a adolescente estava se relacionando de forma virtual com um rapaz, que conheceu por meio do aplicativo TikTok, e que pretendia ir com ele para Minas Gerais.

Além disso, em depoimento, a família relatou que Alessandra teria saído com o uniforme e levado na mochila um vestido rosa e tênis novos para a escola.

Segundo informações, a vítima foi vista, pela última vez, perto da escola com um homem desconhecido. Mas a família da adolescente disse não acreditar que ela tomaria uma atitude arriscada.

A DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) está à frente das investigações.

O Disque Denúncia recebe informações por meio dos seguintes canais:

Central de atendimento: (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ