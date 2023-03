Aeronave com R$ 12 milhões em cocaína é interceptada pela FAB em MT

Uma aeronave de pequeno porte carregada com 400 quilos de cocaína foi interceptada nesta quarta-feira (1), no município de Alta Floresta-MT. A apreensão foi possível a partir de um trabalho integrado entre as forças de segurança pública de Mato Grosso, a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Federal.

O monitoramento e a interceptação do avião, que trafegava sem autorização e sem plano de voo no espaço aéreo brasileiro, mobilizaram equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), órgãos vinculados operacionalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), e da Polícia Militar.

A droga estava no avião, detectado pelos radares da FAB. Um caça A-29 Super Tucano e a aeronave radar E-99 foram usados para monitorar e interceptar o avião, abordado pelas forças de segurança em solo. O piloto fugiu do local.