Agentes da Força Nacional de Segurança chegam ao RN para conter ataques criminosos

Agentes da Força Nacional disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) desembarcaram nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (15) na base aérea de Natal para dar apoio às ações de combate à criminalidade no Rio Grande do Norte.

A governadora Fátima Bezerra, que estava em agenda em Brasília, veio com a tropa no avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave pousou com 30 policiais militares a bordo. Um segundo avião, com 70 agentes, chegou pouco tempo depois.

O grupo é parte de um total de 200 agentes de segurança que virão ao RN.

A terceira parte do efetivo, com cerca de cem agentes, vem para Natal pela manhã em 30 viaturas que também vão atuar no estado.

O efetivo estará completo com a chegada de 30 policiais do sistema prisional federal, que vão reforçar os serviços na Penitenciária Federal em Mossoró, totalizando mais de 200 agentes de segurança.

A tropa foi disponibilizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) após pedido oficial feito pela governadora em reunião realizada na tarde desta terça (14). Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal também participaram da reunião.

O reforço da Força Nacional será incorporado ao trabalho integrado das instituições de segurança pública em combate aos atos criminosos ocorridos nas últimas horas no Rio Grande do Norte.

Até esta madrugada, 25 pessoas foram presas pela Polícia Militar no RN sob suspeita de envolvimento nas ações criminosas. Armas, drogas, artefatos explosivos, veículos, dinheiro e munições foram apreendidos.