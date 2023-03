Água da azeitona pode aumentar o desempenho em exercícios físicos

Há bastante tempo se sabe que azeitona e o azeite de oliva, derivado da fruta, tem bastante benefício para a saúde, porém agora os cientistas descobriram que além desses, um novo subproduto também mostra ser benéfico a saúde, principalmente a aqueles que praticam esportes, principalmente a corrida. É que o hidroxitirosol, uma substância que é encontrada na água da azeitona, mostrou em estudos que pode aumentar o desempenho daqueles que praticam a corrida, e também em atividades físicas aeróbicas.

O artigo foi publicado na revista Nutrients e afirma que consumir esse produto, feito da água da azeitona, pode aumentar a energia enquanto se pratica exercícios. Foram analisadas 20 pessoas por 16 dias em que metade recebeu placebo e a outra metade essa água da fruta. E o resultado foi que os que receberam o produto, chamado OliPhenolia, geraram mais energia quando iniciaram um treino aeróbico, tanto em alta, quanto nos de baixa intensidade.

Outro dado importante mostrado na pesquisa, é na questão da recuperação após o treino, onde dados preliminares mostram que houve recuperação aguda após os exercícios.

A água da fruta é rica em hidroxitirosol, uma substância valiosa e que mostrou ser responsável por potencializar vários marcadores aeróbicos durante o exercício. O professor associado da Universidade Anglia Ruskin, em comunicado Justin Roberts, em nota disse que “O nosso é o primeiro estudo a investigar o uso desta água de azeitona em um ambiente de exercício e descobrimos que 16 dias de suplementação podem ter uma influência positiva no exercício aeróbico. Descobrimos que o custo reduzido de oxigênio e a economia de corrida melhorada, bem como melhorias na recuperação aguda, indicam que isso poderia beneficiar potencialmente aqueles que estão realizando treinamento aeróbico regular”.

Nas próximas etapas, os cientistas irão fazer mais estudos a fim de autenticar essas descobertas. Também está no cronograma se o produto, OliPhenolia, pode ser usado na recuperação de uma maratona, por exemplo, que é um esporte onde há mais danos aos músculos e de altíssima resistência, e assim, testar também no desaparecimento de alguma inflamação ligada ao esforço do exercício físico.