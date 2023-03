Após assalto em panificadora, ladrão ‘aborda’ motorista na rua e o obriga a ajudar na fuga

Uma pessoa foi feita de refém durante a fuga de um assaltante na noite de ontem (10) no Conjunto São José, em Rondonópolis- MT. A Polícia Militar já conseguiu identificar o suspeito que já tem várias passagens.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a dupla de assaltantes chegou armada à panificadora por volta das 20h e anunciou o assalto. Eles ameaçaram as vítimas, conseguiram levar cerca de R$300 do estabelecimento e saíram efetuando um disparo.

Na fuga, um dos assaltantes interceptou um carro que passava na rua e fez com que o motorista o ajudasse na fuga. O outro fugiu por outro sentido.

Os policiais conseguiram rastrear a casa e encontraram a arma usada no crime escondida em cima do telhado com seis munições, assim como a roupa usada pelo suspeito.

Ele já tem passagens por ameaça, lesão corporal, corrupção de menor, receptação, tráfico e roubo e está sendo procurado pela polícia.