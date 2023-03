Após pneumonia , nova data prevista para Lula ir à China é 11 de abril

Após ter cancelado sua ida à China por causa do diagnóstico de pneumonia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve viajar para o país asiático em 11 de abril. A informação foi confirmada por fontes que têm conhecimento da negociação.

O presidente foi diagnosticado na última quinta-feira (23) com uma broncopneumonia causada por uma bactéria e pelo vírus Influenza A. Desde então, tem despachado no Palácio da Alvorada.

A expectativa era de que Lula retornasse ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira (29), segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta. No entanto, o petista segue no Alvorada.

Após o cancelamento da viagem à China, o Ministério das Relações Exteriores chinês confirmou, em entrevista coletiva, que foi informado pelo governo Lula da decisão de postergar a visita de Estado e desejou pronta recuperação. “Compreendemos e respeitamos essa decisão”, disse um porta-voz da Chancelaria chinesa. “Seguiremos em contato com o lado brasileiro sobre a visita.”

Integrantes do governo e empresários do agronegócio brasileiro sugeriram que Lula viajasse em maio, por volta do dia 18, para aproveitar uma feira de alimentação local, a Sial, que costuma ter a presença de Xi Jinping, presidente chinês.

Lula poderia emendar a visita à China com a ida à cúpula do G7, no Japão. No entanto, diplomatas avaliaram potenciais sensibilidades chinesas e a disponibilidade na agenda do presidente do país.

Agora, a data analisada é 11 de abril — o governo ainda não bateu o martelo. Lula deve convidar novamente os presidentes do Legislativo, ministros e parlamentares para se juntarem à comitiva brasileira.