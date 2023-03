Após volta de impostos, preço médio da gasolina sobe nos postos

Com a volta dos impostos federais, o preço médio do litro da gasolina teve alta R$ 0,17 nos postos do país, tendo passado de R$ 5,08 para R$ 5,25. O aumento de 3,35% ficou abaixo da previsão do governo, de R$ 0,34, e do mercado, de R$ 0,25. Já o etanol registrou alta de R$ 0,09, ou 2,37%, de R$ 3,79 para R$ 3,88.

A informação é do levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) realizado entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março e divulgado nesta segunda-feira (6).

Os dois combustíveis tiveram a volta da cobrança de alíquotas de PIS e Cofins na quarta-feira (1º). A reoneração foi de R$ 0,47 na gasolina e de R$ 0,02 no etanol.

Já o diesel e o gás de cozinha continuam com os tributos zerados até dezembro deste ano. O preço médio do litro do diesel S10 teve um pequeno recuo, de 0,5%, na última semana, tendo passado de R$ 6,05 para R$ 6,02.

No entanto, o efeito esperado nas bombas com a oneração do combustível foi menor, porque a gasolina vendida ao consumidor tem 27% de etanol anidro na sua composição.

Na quarta-feira (1º), o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras teve redução de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro. Já para o diesel A, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 4,10 para R$ 4,02 o litro, uma redução de R$ 0,08 por litro, ou 1,9%.

Com o recuo do valor pela Petrobras anunciado em 3,9%, o saldo líquido do aumento da volta da cobrança de imposto federal ficou em R$ 0,34 por litro nas refinarias.

Em 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia editado uma MP para prorrogar a desoneração. A medida foi adotada inicialmente por seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), em 2022, na tentativa de conter a escalada de preços nas bombas em ano eleitoral. A desoneração expirou no dia 28 de fevereiro.

A gasolina mais cara do país foi encontrada em Barueri (SP) e Santo André (SP), a R$ 6,99 o litro, segundo o levantamento da ANP.