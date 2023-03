Apresentador Wésllen Tecchio capota carro várias vezes na BR-163 a caminho do velório da sobrinha

O apresentador do Balanço Geral MT, da TV Vila Real, Wésllen Tecchio, sofreu um acidente na BR-163, em Lucas do Rio Verde-MT. Wésllen estava com a mulher e as filhas gêmeas recém-nascidas, a caminho do velório da sobrinha, quando sofreu o acidente nesta quarta-feira (8). Ninguém se feriu.

Na rede social, o apresentador relatou que, para não bater frontalmente em uma carreta, saiu da pista e capotou o veículo várias vezes na rodovia federal. “Estou arrasado, meus amigos”, lamentou.

Wésllen estava com a família a caminho de Sinop-MT, onde acontece o velório da sobrinha do apresentador, Manuella Tecchio Bronstrup, que morreu nesta madrugada.

Uma equipe da Rota do Oeste atendeu a família. As gêmeas de três meses estavam na cadeirinha. Ninguém se feriu no acidente.

“Estamos bem graças a Deu! Estávamos a caminho do velório da minha sobrinha Manuela, um anjo de luz, carinhosa, meiga, que perdemos nesta madrugada. Orem por nós!”, escreveu o apresentador em uma publicação.