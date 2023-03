As cinco perguntas de ouro

Todo ser humano que já pisou neste planeta buscou em algum momento da vida, consciente ou inconscientemente, a resposta para as 5 perguntas que definem mesmo o porquê de existirmos. Respondê-las significa entender a vida e descobrir, afinal, que não somos o resultado aleatório de uma corrida de espermatozoides. Vamos a elas.

A primeira é “Quem sou eu?”. Durante o dia, desempenhamos papéis diferentes. No momento em que escrevo este texto, estou uniformizado e com crachá no pescoço. Quem sou eu agora? Daqui a pouco, vou para a casa almoçar com a encantadora Rosana. Quem serei eu então? Eventualmente, posso me dirigir a uma reunião religiosa no fim do dia. Quem sou eu ali?

Essas “personas” todas que vivo (como funcionário, como marido e pai, como irmão na igreja) não são quem sou de fato. Responder a “quem sou eu?” define nossa identidade. É tão difícil responder a esta pergunta que, por vezes, as pessoas buscam identidade no time de futebol para o qual torcem, na marca da roupa que usam, no corte de cabelo do artista ou do atleta que admiram. Elas querem ser alguém, não sabem quem exatamente, e utilizam-se desses subterfúgios para isto, para terem uma identidade.

A segunda pergunta existencial é “De onde eu vim?”. A resposta a ela indica nossa origem. Viemos de nossos pais ou já existíamos antes de nascermos? A filosofia e as religiões divergem acerca do assunto. Para algumas delas, a gente nasce mais de uma vez, temos múltiplas existências. Para outras, somos gente a partir de nossa concepção. A terceira pergunta, muito parecida com a anterior é “Para onde estou indo?”. O que busca respondê-la procura por seu destino. Onde vou chegar, afinal? Se a vida é uma jornada, onde ela termina? Na sepultura ou há um porvir?

A quarta questão a ser respondida é “Por que estou aqui?”. Qual a razão de eu nascer no Brasil em 1973 e não na Rússia em 1515 ou na China em 200 a. C.? Por qual motivo tenho minha existência neste lugar e nestes dias? Tenho algo a fazer? Existe algum mister específico que devo cumprir? Responder a isto revela nosso propósito, que pode ser indicado pela resposta à última pergunta existencial: “Qual meu potencial?”. As habilidades que reúno, físicas ou intelectuais, apontam mesmo para o propósito de minha existência.

A sociedade é um corpo, uma entidade orgânica em que cada um de nós deve desenvolver uma função muito específica. Há muitos que vivem todo seu tempo na Terra sem se darem conta mesmo de quem são, de onde vieram, para onde vão, que devem fazer aqui e qual seus potenciais. Não vivem, de verdade; sobrevivem. Aqueles que buscam responder a estes questionamentos e acham as respostas vivem suas vidas muito mais felizes, desfrutam de suas existências e são úteis à sociedade e a si mesmos.

Não posso terminar esse texto sem revelar que eu encontrei as respostas quando conheci a Jesus Cristo, o Senhor. A partir desse encontro que tive, minha vida mudou completamente porque, afinal, descobri quem eu era, de onde tinha vindo, para onde estava indo, o que devia fazer e quais meus talentos ou habilidades. Em outras palavras, quando O encontrei, eu me achei! Espero que você que busca conhecer sua identidade, origem, destino, propósito e talento acabe por encontra-Lo também. Ele tem as respostas, pode confiar!