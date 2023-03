Assim com os “hómi”

Foi estarrecedor assistir ao vídeo em que o ministro da Justiça, Flávio Dino, entra na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, um dos locais mais armados do Rio de Janeiro, sem escolta. Seu destemor o torna um “xerifão” à la Wyatt Earp, delegado histórico do oeste americano.

Aquele lugar é o coração e o cérebro da maior facção criminosa do estado, o Comando Vermelho. Quem já visitou o Rio sabe que só se entra na favela se o Comando autorizar. Entrar ali de peito nu e cabelo ao vento como fez o ministro é interpretado pelos traficantes, quase sempre, como uma ofensa, uma invasão de território. Mas ele não pareceu se importar com o que pensariam os dominadores daquele lugar.

Impávido, Dino sai de um dos carros (de luxo, é claro) e caminha na direção de uma das vielas onde aconteceria um evento para que o ministro pudesse ouvir as demandas da comunidade quanto à área da segurança pública, questão afeta à pasta que agora ocupa. No encontro, discursou sobre como é importante ouvir as pessoas e blá, blá, blá. Fico imaginando que tipo de política pública em segurança poderia ser cunhada a partir de um encontro assim. Nenhum, por evidente.

Há quem diga que ele não estava ali para conversar com a dona Maria e o “seu” José, os trabalhadores sofridos que vivem, ou sobrevivem na favela e que são as principais vítimas das violências do tráfico e da polícia do Rio de Janeiro. Seu diálogo seria com outra gente, mais graúda na favela, e que tem poder de mando. A pauta a ser discutida não seria conhecida, mas teria correlação com o terror que uma outra facção, o Sindicato do Crime, está impondo em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Há 3 dias a capital potiguar sofre com atentados a prédios públicos (delegacias, fóruns, bases da polícia militar etc), rebelião em presídios e incêndios a veículos. Nesta manhã, 16 de março, os natalenses não têm transporte coletivo, serviço suspenso por medida da prefeitura a fim de salvaguardar a integridade dos motoristas e dos veículos. Claro que a facção que atua no Rio Grande do Norte não está sujeita ao Comando Vermelho e, por isso, não dá para especular que o ministro tenha ido à favela para tratar desse assunto. Mas a coincidência dos eventos levanta suspeita.

Deputados querem aprovar a convocação de Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados a fim de inquirir por que razão ele dispensou a escolta policial durante a visita. Vai ver que ele é corajoso mesmo, ora! Mas pode ser que ele seja assim com os “hómi” do Comando Vermelho. Vai saber. Até agora Dino não se pronunciou sobre seu aparente surto de coragem heroica. Vamos aguardar os desdobramentos desse caso.