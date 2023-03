Até que enfim!

Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, tornou público ontem os primeiros contornos do novo arcabouço fiscal, que substituirá o atual teto de gastos, e deve apresentar os detalhes do projeto hoje, após levá-lo ao conhecimento do Senado Federal. A nova regra pretende zerar o déficit das contas públicas já no ano que vem e gerar superávit primário (diferença entre a arrecadação e as despesas do governo, descontado o pagamento de juros) de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e de 1% em 2026, último ano do governo Lula.

Será?

Na proposta a ser encaminhada ao Congresso Nacional, o aumento das despesas do governo ficaria limitado em 70% da receita corrente líquida. Se assim o for, o governo para de gastar mais que arrecada e abre espaço para o Banco Central baixar os juros básicos da economia, a taxa SELIC, atualmente estabelecidos em 13,75% ao ano.

Com os juros nesse atual patamar, a economia fica asfixiada e não cresce, por várias razões. Em primeiro lugar, a alta da taxa SELIC faz com que os investidores prefiram emprestar seu dinheiro para o governo em vez de o investir. Com isto, negócios deixam de serem abertos e empregos, de serem gerados. Além disso, os juros dos empréstimos ao consumidor (de financiamento imobiliário, de veículos, das vendas no varejo) seguem a tendência de alta, e o comércio assiste suas vendas caírem porque o consumidor não se dispõe a pagar o alto valor das parcelas.

Só nesses dois fatores (a não geração de empregos e a diminuição do consumo) já vemos como os juros altos afetam perniciosamente a economia de um país. Nos primeiros 22 anos desse século, o PIB do Brasil cresceu 9,1% apenas. Isso dá pífios 0,4% de crescimento anual da riqueza nacional. No mesmo período, do ano 2000 para cá, a população brasileira saltou de 167 milhões para os atuais 216 milhões, um aumento de 28%, três vezes maior que o crescimento do PIB. Tem mais gente e menos riqueza para ser distribuída, o que resulta, na prática, no empobrecimento do brasileiro.

Nossos governantes precisam parar de prestar a atenção em tolices para gastar tempo e energia naquilo que é mais premente, o crescimento da economia, com a consequente criação de emprego, aumento da renda do trabalhador, geração de mais impostos para que o governo possa oferecer mais serviços públicos. É isso ou a pobreza atravessará gerações de brasileiros como um insistente galho de aroeira.

Mais que essa discussão pueril e despolitizada de direita e esquerda (a maioria nem sabe, de fato, o que são “direita e esquerda”), urge encontrarmos, em conjunto, as soluções para o mais grave e, por isso, mais importante dos problemas do país, o baixo crescimento da economia que nos assola desde a redemocratização, nos idos de 1985. Caso contrário, em breve poderemos ser uma ex-nação.