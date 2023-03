Autor de homicídio e de ocultação de cadáver de mecânico desaparecido há dois anos é preso

Um dos autores do homicídio do mecânico Edmilson Ferreira da Silva, ocorrido em Rondonópolis, há dois anos, foi preso nesta quinta-feira (30), em Goiânia.

O mandado de prisão preventiva d homem de 58 anos, foi cumprido em Goiânia, pela DHPP do município, após troca de informações com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis.

No ano passado, a DHPP de Rondonópolis deflagrou a Operação Súcubo para cumprir mandados judiciais contra os dois investigados pelo desaparecimento do mecânico. A mulher da vítima tramou a morte de Edimilson com a ajuda do amante, com quem ela mantinha uma relação extraconjugal.

Edmilson tinha 46 anos quando desapareceu, em março de 2021. Em princípio, a Polícia Civil recebeu um registro de desaparecimento e, conforme as investigações avançaram, foi apurado que Edmilson foi vítima de homicídio. O corpo da vítima não foi localizado até hoje.

Entenda o caso

As investigações tiveram início após o registro de boletim de ocorrência, feito pelo irmão da vítima, informando que não conseguia contato com Edmilson, que desapareceu sem deixar vestígios. A equipe DHPP apurou que se tratava de um crime de homicídio e não um mero desaparecimento.

As investigações apontaram que a companheira de Edmilson, mantinha um relacionamento extraconjugal com o autor do homicídio, e ambos premeditaram, meses antes, a morte da vítima. De acordo com a apuração, a mulher de Edmilson passou detalhes do dia a dia da vítima para seu comparsa e arquitetaram o homicídio. Na data do crime, o autor veio a Rondonópolis e, junto com a mulher, executou a vítima. Logo após o crime, ela foi para Goiânia, onde seu amante já residia.

O casal responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Súcubo, faz referência a uma personagem mitológica de um demônio com aparência feminina, que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual e lhes roubar a energia vital.