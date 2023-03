Azeite extravirgem brasileiro é o melhor do Hemisfério Sul

O Brasil tem se destacado na produção de azeite de oliva extravirgem. Prova disso é que concursos internacionais estão cada vez mais reconhecendo os rótulos nacionais. Como no caso do azeite extravirgem brasileiro eleito o melhor do Hemisfério Sul, o produto faz parte da marca Azeite Puro, eleita a melhor produtora do Hemisfério Sul do planeta.

O título foi concedido pelo L’Orciolo d’Oro, concurso italiano que existe há mais de 30 anos e se dedica a encontrar os melhores azeites extravirgem do mundo. Desde 2021, no entanto, o prêmio se transformou em um guia internacional, batizado de Lodo Guide.

Na edição 2023 do Lodo Guide, participaram 626 azeites extravirgem — 504 saídos do Hemisfério Norte e 122 do Hemisfério Sul. Os rótulos foram analisados por um júri de 32 provadores profissionais, cuja classificação foi caracterizada por avaliações sensorial, olfativa e gustativa.