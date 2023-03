Azul, Emirates e Qatar recebem prêmio de ‘melhores companhias aéreas que voam para o Brasil’

Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Emirates e Qatar Airways foram eleitas as melhores companhias aéreas que voam para o Brasil na edição 2022 do Prêmio Melhores Destinos. A Azul foi a vencedora na categoria companhia aérea nacional, enquanto a Emirates foi eleita como melhor classe econômica e a Qatar como melhor executiva. Quase 15 mil leitores participaram da votação.

A Azul teve a maior nota em quatro dos cinco quesitos avaliados pelos viajantes: atendimento, serviço de bordo, entretenimento e conforto de seus aviões. A companhia só não foi primeira no quesito preço das passagens aéreas. Na média, a Azul obteve nota 7,54 e foi seguida pela Latam com 6,64 e a Gol, que teve média 6,06 na votação.

“É a quarta vez que a Azul recebe o prêmio de melhor companhia aérea nacional, o que comprova o compromisso da empresa em atender bem os seus passageiros”, destaca Leonardo Marques, diretor do Melhores Destinos.

Voos internacionais

Nos voos internacionais, as companhias Emirates e Qatar Airways travaram um duelo acirrado. Na categoria melhor classe econômica, a companhia dos Emirados Árabes levou a melhor, com a excelente média 8,44. A Qatar ficou em segundo com 8,18 e a Turkish em terceiro com 7,98.

Na categoria melhor classe executiva, as posições se inverteram e a Qsuites da Qatar foi eleita a melhor business class entre as companhias que voam para o Brasil. O resultado, contudo, foi praticamente um empate técnico, já que a companhia teve média de 9,03 contra 9,02 da Emirates. Em terceiro ficou a Latam, com 8,95.

“Emirates e Qatar são duas das companhias aéreas mais luxuosas do mundo. Vale destacar que a votação do Prêmio MD é diferente: cada leitor avalia apenas a companhia aérea com a qual voou nos últimos 12 meses. Isso faz com que as vencedores sejam de fato as que oferecem o melhor serviço e não as mais conhecidas ou com melhor marketing”, explica Marques.

Sobre o Prêmio Melhores Destinos

Essa foi a quarta edição do prêmio realizado pelo Melhores Destinos, que é o maior site independente de viagens do Brasil, com mais de 10 milhões de acessos mensais e mais de 6 milhões de inscritos em suas redes sociais. Os vencedores receberão o Troféu Melhores Destinos. A estatueta traz os símbolos que representam o MD: a lupa sempre em busca das melhores oportunidades e promoções, o avião e o marcador de destinos. No centro, porém, há o mais importante elemento: um viajante! Ele representa cada um dos leitores que participou da votação nas 15 categorias.