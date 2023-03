Bebê tem dedo amputado durante retirada de atadura em hospital

Uma bebê de 1 ano teve parte do dedo mindinho direito amputado durante a retirada de um curativo no pronto-socorro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A vítima deu entrada na unidade para tratar de uma espécie de bolha na testa, causada por uma picada de mosquito.

De acordo com os familiares, após a vítima ter sido atendida e liberada pelo hospital infantil, a mãe dela retornou à unidade, na última terça-feira (14), para avaliar o inchaço na testa da criança, que não teria sido solucionado com o antibiótico que fora recomendado.

Segundo a tia da vítima, a equipe médica informou que o ferimento era uma celulite na testa e a bebê deveria ficar internada, em observação. Durante a internação, foi receitado um medicamento introduzido na veia da paciente, e, para proteger o acesso, a menina teve a mão direita enfaixada.

Após o término da medicação, no momento da retirada da bandagem, a enfermeira cortou o dedo mindinho direito da criança com uma tesoura. Os familiares da vítima afirmaram que, após o episódio, a profissional teria debochado da situação e dito que não poderia fazer nada.

Em nota, a Secretaria de Saúde lamentou o ocorrido e informou que foi aberto um processo administrativo para apurar o incidente. Além disso, a profissional envolvida no caso, concursada há 20 anos, foi afastada até a conclusão da apuração.