BR-163 será interditada em Rondonópolis para construção de viaduto ferroviário

Para dar continuidade às obras da Ferrovia Estadual Senador Vicente Emilio Vuolo, a Rumo, empresa responsável pela construção e operação desta nova ferrovia, vai alterar o fluxo de veículo da BR-163, entre o km 96 e km 100, em Rondonópolis. Neste trecho, o tráfego vai funcionar em mão dupla de 28 a 31 de março, sempre das 7h às 18h. A Rota do Oeste fará o monitoramento da rodovia.

Segundo a Rumo, a medida é necessária para execução das obras no km 98, onde será construído um viaduto, como parte da ferrovia. Para garantir a segurança dos motoristas e a continuidade dos serviços, uma pista será totalmente bloqueada e o tráfego desviado para a via livre, que funcionará em ‘pista simples’, seguindo o cronograma da empresa.

Nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29) haverá ainda interdição total da rodovia em dois horários distintos: das 13h às 13h30; e das 14h30 às 15h. Nos demais horários, a intervenção ocorrerá somente em um sentido da BR-163 com desvio de tráfego.

A recomendação aos motoristas é para que respeitem a sinalização e as orientações repassadas no trecho em obras. É fundamental que reduza a velocidade e não tente fazer ultrapassagens no local.

Os motoristas que tiverem dúvidas sobre as obras da ferrovia podem entrar em contato com a Rumo pelo telefone 0800 701 2255 ou pelo site www.rumolog.com/contato ou ferroviamt.com.br/faleconosco/.

Sobre as condições de trafegabilidade, as informações podem ser obtidas na Rota do Oeste, por meio do 0800 065 0163. O setor funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Confira o cronograma de interdições:

Terça-feira (28.03) – do km 96 ao km 100 da BR-163

7h – 18h – Bloqueio da pista SUL (sentido Campo Grande), com fluxo direcionado para pista NORTE – rodovia ficará em situação de pista simples.

Das 13h às 13h30, bloqueio total

Das 14h30 às 15h – bloqueio total

Quarta-feira (29.03) – do km 96 ao km 100 da BR-163

7h – 18h – bloqueio da pista NORTE (sentido Cuiabá), com fluxo direcionado para pista SUL – rodovia ficará em situação de pista simples.

Das 13h às 13h30, bloqueio total

Das 14h30 às 15h – bloqueio total

Quinta-feira (30.03) – do km 96 ao km 100 da BR-163

7h – 18h – Bloqueio da pista SUL (sentido Campo Grande), com fluxo direcionado para pista NORTE – rodovia ficará em situação de pista simples.

Sexta-feira (31.03) – do km 96 ao km 100 da BR-163

7h – 18h – bloqueio da pista NORTE (sentido Cuiabá), com fluxo direcionado para pista SUL – rodovia ficará em situação de pista simples.