Brasil ancorado

A nova âncora fiscal, que substituirá o atual teto de gastos, deve ser apresentada em breve pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, o novo arcabouço fiscal está pronto e será discutido com as demais pastas econômicas do governo para alguns ajustes antes de seu envio ao Congresso. É a intenção do ministro fazer ao menos conhecidas as medidas antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que acontecerá dia 22 de março próximo.

Para evitar o descontrole dos gastos do governo, outras medidas legais existem, além do teto de gastos, como a que prevê a necessidade de autorização do Congresso para a emissão de títulos da dívida pelo governo e a que estabelece o superávit primário das contas públicas, estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nenhuma delas, porém, é tão valorizada como o teto de gastos.

Estabelecido por uma Emenda à Constituição em 2016, o mecanismo fiscal estabelece que, por 20 anos, o orçamento da união não possa ter aumento real em relação ao ano anterior, senão apenas sua atualização monetária. Como todo corte linear, a regra é ineficiente, uma vez que não dá para gastar o mesmo dinheiro por duas décadas em educação, por exemplo, se o número de alunos vai crescer, ora. O mesmo se dá nas áreas da saúde, da segurança pública etc. O aumento populacional pressiona a demanda por mais serviços públicos. Em se tratando de contas públicas, o ideal seria a gente pagar menos juros. A propósito, os gastos com o pagamento de juros não está incluído no teto de gastos. Por que será, hein?

Bem, a nova regra a ser apresentada à nação (e ao mercado) não estabelecerá um teto para os gastos, mas travamentos obrigatórios a depender do comportamento das contas do governo, como o contingenciamento orçamentário, já estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A ideia de Haddad é realizar acompanhamentos periódicos de novos índices que avaliem as metas fiscais do orçamento.

Claro que a medida não será aprovada até a próxima reunião do COPOM e, por isso, os juros não devem cair muito. Especialistas apostam em um aceno de bons amigos do órgão ao governo, baixando a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais. Com os juros nas alturas (atualmente a SELIC está fixada em 13,75% ao ano), o povo fica sem crédito e os investidores preferem emprestar para o governo do que abrir novos negócios, o que diminui a possibilidade de crescimento do nosso Produto Interno Bruto.

Espero que o anúncio da nova regra de ouro garanta a higidez necessária das contas públicas e permita ao país crescer novamente. Em 2022, o PIB avançou 2,9% e, para este ano, as projeções indicam pífios 1,9% de crescimento do índice. Mais que ficar discutindo teorias de direita ou de esquerda, é preciso que nos unamos todos para fazer esse país voltar a crescer. Façamo-lo, pois!