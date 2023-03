Brasil convida Paraguai e Uruguai a participarem do G20 em 2024

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta sexta-feira (10) que o Brasil convidou o Paraguai e o Uruguai a participarem do G20, grupo formado pelas maiores economias e emergentes, de forma temporária durante a presidência brasileira em 2024.

“O G20, principal fórum de cooperação econômica internacional, não conta com secretariado permanente, e cabe à presidência de turno do agrupamento organizar e conduzir as reuniões, incluindo a Cúpula dos Líderes”, diz o comunicado.

“O Brasil ocupará essa posição entre 1º de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024. Compete, ainda, à presidência de turno do G20 convidar países não-membros do grupo a participarem dos trabalhos daquele ano, em capacidade própria ou como representantes de organizações regionais”, acrescenta.

De acordo com a nota do Itamaraty, “Paraguai e Uruguai ocuparão as presidências pro tempore do Mercado Comum do Sul (Mercosul) no primeiro e segundo semestre de 2024, respectivamente”.

Encontro do G20

O Brasil sediará o encontro anual de presidentes e primeiros-ministros do G20. A cidade brasileira para sede do encontro ainda não foi definida. Em 2023, por sua vez, a sede será Nova Delhi, na Índia.

Representantes do G20 já se encontravam uma vez por ano desde 1999, mas especialistas apontam o ano de 2008, quando as reuniões ocorreram em São Paulo, como a verdadeira decolagem do grupo. A instituição foi criada no final da década de 90 como uma reação à crise que teve início na Ásia e acabou contaminando todo o mundo.

Ranking de crescimento entre o G20

O crescimento de 2,9% no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2022, ante o mesmo período de 2021, fez o país figurar na 12ª posição em ranking de desempenho da atividade econômica entre os países do G20. O levantamento foi feito pela agência de classificação de risco Austin Rating.

Os dados do PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que anunciou nesta quinta-feira (2) os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

Na comparação em taxa de crescimento em 2022, o Brasil fica em 12º entre os países do G20, na frente dos Estados Unidos (2,7%), Coreia do Sul (2,6%), França (2,5%), Alemanha (1,8%) e Japão (1,1%). No entanto, em termos de valores, o país sobe uma posição, em 11º do ranking, que passa a ser liderado pelos Estados Unidos.