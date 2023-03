Brasil e Angola negociam parceria para rotas de afroturismo

Um projeto que aproxima o Brasil de Angola e tem entre seus produtos finais a criação de roteiros de afroturismo nas cidades de Mbanza Kongo e Rio de Janeiro, receberá formalmente apoio da Embratur. “Diáspora Africana no Brasil – Do Kongo ao Valongo” foi concebido em parceria entre a Infotur, a agência de promoção do turismo internacional de Angola, e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, participou de reunião nesta terça-feira (14) com Afonso Vita, presidente da Infotur, e o professor da Unirio, Jair Miranda.

“O afroturismo é um segmento do turismo que está entre as prioridades da Embratur e promovê-lo vai nos ajudar a construir o Brasil que queremos, estimulando o resgate de nossa história e na valorização da riqueza e da diversidade cultural de raiz africana em nosso país, mas também fortalecendo o afroempreendedorismo, gerando emprego e renda”, destacou Marcelo Freixo. “Estamos criando uma coordenação de afroturismo porque entendemos o potencial que o nosso país tem, e esse projeto “Do Kongo ao Valongo” está em sintonia com os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo”, completou.

O projeto tem metas para serem cumpridas até o ano de 2027 para além da criação dos roteiros turísticos, que envolvem pesquisa, elaboração de programa de ensino, produção de documentário e lançamento de uma plataforma digital. Na reunião, Freixo e Vita também acordaram pela formação de um grupo de trabalho para a elaboração de um termo de cooperação técnica entre as agências.