Brasil supera 1 milhão de vacinados com a dose bivalente contra a Covid

Em menos de uma semana de vacinação com o imunizante bivalente da Pfizer, o Brasil já supera 1 milhão de doses aplicadas. Os dados são do vacinômetro do DataSUS.

Mais precisamente 1.187.592 de brasileiros se vacinaram com a dose de reforço, que protege contra a cepa original do Sars-CoV-2 e variantes, incluindo a Ômicron. São Paulo é o estado que mais aplicou o imunizante bivalente e soma 262.371 paulistas vacinados.

Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 131.223 doses aplicadas. A Bahia conta com 76.103 indivíduos vacinados — ocupando o lugar de terceiro estado com o maior número de reforços administrados —, seguida do Rio Grande do Sul (58.889 doses).

Roraima (5.051), Amapá (6.075) e Acre (6.770) são os locais com os menores números de doses bivalentes aplicadas.

“Nós temos ainda casos de Covid, e as populações vulneráveis ainda têm um risco maior mesmo que vacinadas e, com o passar do tempo, essa proteção vai se perdendo. Hoje nós recomendamos fortemente que a vacinação seja feita”, disse o vice-presidente da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), Renato Kfouri, em entrevista ao R7.

Vale ressaltar que o reforço bivalente é destinado aos grupos de risco da Covid-19. São eles:

• pessoas com mais de 60 anos;

• gestantes e puérperas;

• pacientes imunocomprometidos;

• pessoas com deficiência;

• indivíduos que vivem em instituições de longa permanência;

• povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

• trabalhadores da saúde.

“Não há indicação para uma [quarta] dose de reforço, monovalente ou bivalente, para a população em geral, apenas imunossuprimidos”, orientou a secretária de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, por meio do Instagram.

Em comunicado, a pasta informa que foram distribuídos “mais de 19 milhões de doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19 a todos os estados e ao Distrito Federal para iniciar a primeira etapa do Movimento Nacional pela Vacinação. A complementação com a dose de reforço com as vacinas bivalentes confere maior segurança para os grupos específicos de maior vulnerabilidade, com riscos para complicações da doença e óbito”.