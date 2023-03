Caminhoneiro é preso pela PRF dirigindo embriagado pelas rodovias de Mato Grosso

Um caminhoneiro foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), na BR-364 em Campo Verde- MT, dirigindo sob efeito de álcool. O caminhão foi abordado pela PRF e ao realizar o teste de etilômetro, foi constatado o teor de 0.61 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

A conduta praticada pelo motorista se enquadra, em tese, no ilícito de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante, conforme art. 306 do CTB.

O motorista foi conduzido até a Polícia Judiciária.

De acordo com a PRF, a embriaguez ao volante é um comportamento extremamente perigoso e que coloca em risco a vida do condutor e de outras pessoas. Portanto, é importante conscientizar a população sobre os perigos dessa prática e incentivar o respeito às leis de trânsito.