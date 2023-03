Cantor Fernando Zor posta foto com Maiara e homenageia a cantora no Dia da Mulher

Ao que tudo indica, o casal mais ioiô de todos os tempos está de volta. Nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, Fernando Zor publicou uma foto com Maiara e homenageou a cantora pela data. Os dois sertanejos terminaram pela última vez em setembro do ano passado, foi a 11ª separação deles.

Na publicação no Instagram, Fernando compartilhou fotos com a mãe, com a irmã, com a filha, com as filhas e, por último, com Maiara.

“Uma flor para todas as guerreiras que, apesar de tudo, permanecem de pé. Mulher, seu sobrenome é força, beleza e liberdade. Que seu universo interior transborde felicidade, luz e proteção. Oito de março é o seu dia, mas todo dia é seu dia. Amo vocês, mulheres da minha vida”, escreveu o cantor na legenda.

A homenagem surge em meio a boatos de uma reconciliação entre os dois artistas. Recentemente, uma fã afirmou que viu os dois juntos em Goiânia e outros fãs flagraram a mãe de Maiara e Maraisa recebendo Fernando no aeroporto no começo da semana.

A seguir, relembre uma retrospectiva do namoro entre os cantores até o penúltimo término: