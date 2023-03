Uma carreta carregada com farelo de soja tombou e pegou fogo na madrugada desta terça-feira (7), no km 91 da BR-163, em Rondonópolis (MT). O motorista não teve ferimentos.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou as chamas. Equipes da Rota do Oeste e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceram na ocorrência.

A rodovia ficou interditada em meia pista depois do acidente.