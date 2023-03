Carreta carregada de madeira capota na BR-364 e motorista morre

Um grave acidente envolvendo uma carreta carregada com madeira foi registrado por volta das 11h desta quinta-feira (16) no km-349 da BR-364, na Serra de São Vicente. A pista ficou interditada por horas e só foi liberada às 16h20.

A equipe de resgate esteve no local e constatou a morte do condutor da carreta carregada com madeira. Houve derramamento de carga na rodovia.

A PRF, IML e Politec foram acionados para os procedimentos necessários. O tipo e a causa do acidente serão apontados pelos órgãos competentes.

As equipes operacionais e de conserva da Rota do Oeste estiveram no local sinalizando o tráfego, atuando no destombamento e remoção do veículo e limpeza da pista.