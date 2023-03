Casal bate com taco de basebol e dá cinco facadas em briga por vaga de estacionamento

Um casal americano enfurecido esfaqueou e agrediu um homem em plena luz do dia no bairro do Queens, na cidade de Nova York. A confusão se deu por conta de uma disputa por uma vaga de estacionamento.

Arturo Cuevas, de 30 anos, e Daisy Barrera, de 27, golpearam repetidamente a vítima, de 28 anos, com uma faca, além de o acertarem na cabeça com um taco de baisebol e o chutarem diversas vezes, revelou o tablóide britânico Daily Star.

Um vídeo registrado mostra o momento em que o taco de baisebol é utilizado para agredir a vítima. No entanto, é possível ver sangue derramado na rua e nas roupas, dando a entender que as facadas já tinham sido dadas. Além disso, uma pessoa presente grita: “Oh meu Deus, pare”, enquanto isso, Daisy soca a cabeça do homem.

Arturo Cuevas, 30, & 27-year-old Daisy Barrera were on video unleashing a road-rage attack on a neighbor in Queens, after a dispute over a parking spot. Their attack left the unidentified man with five stab wounds, & severe brain damage. He is on ventilator at Elmhurst Hospital. pic.twitter.com/UCmJ7I0x6j

— Rob Brady (@RobBrady3) March 21, 2023