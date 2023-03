Casal é morto a tiros dentro de casa; filho de 7 anos estava no local

Um casal foi executado na cozinha da residência onde morava, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (15). Os atiradores invadiram a casa depois de renderem um motoboy que trabalhava para o casal fazendo a entrega de café da manhã e marmitas.

Os alvos dos atiradores foram Marcelo Basílio, de 46 anos, e Camila Helena Melo, de 34 anos,. Para a Polícia Militar, o motoboy teria contado que foi obrigado a acompanhar os suspeitos até o interior da residência e que, no momento dos disparos, ficou em um dos quartos com o filho do casal, um menino de 7 anos.

Após atirar contra as vítimas, os dois homens fugiram. A polícia foi acionada em seguida e o local foi isolado para o trabalho da perícia.

A autoria e a motivação do duplo homicídio seguem em investigação. Segundo a polícia, Basílio tinha passagens por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e lesão corporal e usava tornozeleira eletrônica.

O filho do casal ficou sob os cuidados de uma tia e da avó. Os policiais disseram que parentes do casal teriam informado que, atualmente, as vítimas trabalhavam fornecendo refeições para funcionários de construtoras que faziam obras na região. Eles também teriam dito que pessoas deviam dinheiro à Marcelo.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil e, por enquanto, ninguém foi preso.