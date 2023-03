Casal é surpreendido por ladrões ao chegar em casa e é alvo de ataque a tiros

Um casal, sendo a mulher de 55 anos e o homem de 57 anos, teve a casa invadida e roubada, na noite desta segunda-feira (20), na Vila Iracy, em Rondonópolis (MT).

O dono da casa disse para a Polícia Militar (PM) que quando retornou da igreja e chegou no imóvel foi surpreendido por dois suspeitos armados que já estavam dentro da residência.

Um dos indivíduos tentou render a mulher. Ela foi atingida por uma coronhada na cabeça e conseguiu correr.

Diante da situação, o casal entrou na caminhonete e fugiu em direção a avenida Bandeirantes.

As vítimas ainda relataram que os suspeitos atiraram em direção delas.

A guarnição foi acionada e ao fazer vistoria na residência não encontrou os suspeitos. As portas do fundo e do quarto estavam arrombadas e os objetos revirados.

Foi constatado, que os suspeitos fugiram levando dinheiro e outros materiais.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência n° 2023.77055.