Casos de dengue crescem cerca de 600% em Rondonópolis

Em 2023, entre 1º de janeiro a 21 de março, os casos de dengue registrados em Rondonópolis já são maiores daqueles confirmados durante todo o ano de 2022. Neste ano, a cidade já confirmou um total de 430 casos de dengue, enquanto no mesmo período do ano passado, foram registrado 58 casos, ou seja, aumento de 600%. A situação fica ainda mais preocupante quando se observa o resultado total de casos que foram registrados de janeiro a dezembro do ano 2022, 311 casos da doença.

Assim como a dengue, a leishmaniose também causa preocupação. Neste ano, foi confirmado uma morte em decorrência da doença do tipo visceral em Rondonópolis. Dois casos da leishmaniose também foram registrados. A cidade também já contabiliza em 2023, 6 casos de leishmaniose tegumentar.

Para prevenir a dengue é preciso combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença. Para isso, é importante eliminar a água armazenada que pode se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

Para evitar que o mosquito se prolifere é preciso manter as calhas limpas, piscinas que não são usadas devem ser cobertas. É importante ainda manter o quintal limpo, recolhendo o lixo e detritos em volta das casas, e deixando as lixeiras tampadas. O lixo deve sempre ser descartado de forma correta e jamais jogado em terrenos baldios, construções e praças. A água dos bebedouros de animais também deve ser constantemente trocada e os recipientes lavados. Caixas de água devem permanecer tampadas.

Assim como acontece com a dengue, a melhor forma de prevenção à leishmaniose é não permitir que o mosquito palha, que transmite a doença, se prolifere.

Para prevenir a doença é importante que a população mantenha os quintais limpos, livres de matéria orgânica como folhas, fezes de animais, restos de comida, já que é nesse material acumulado que as fêmeas do inseto põem seus ovos e geram uma grande quantidade de novos mosquitos que irão transmitir a doença para pessoas e cães.

Agentes de combate às endemias fazem um trabalho constante em Rondonópolis junto à população com orientações para garantir as medidas de prevenção à dengue e leishmaniose, por isso, é importante que os moradores recebam os agentes em suas residências. O município também intensificou as realizações de mutirões de limpeza em vários bairros da cidade.