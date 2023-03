CBMMT lança projetos sociais na Escola Estadual Militar Dom Pedro II

O Corpo de Bombeiro Militar realizou o lançamento dos projetos sociais Karabom, musicalizar e banda de música da Escola Estadual Militar Dom Pedro II. A solenidade aconteceu na noite desta sexta-feira (17), na escola militar, localizada no Jardim Participação, em Rondonópolis-MT.

Estiveram no evento, o Coronel BM Alessandro Borges Ferreira, comandante-geral, o Coronel BM Fabrício Gomes Costa, comandante regional, além do prefeito do município José Carlos do Pátio, representantes da Segurança Pública e parlamentares.

“Os projetos sociais têm um importante papel na complementação da formação do caráter das crianças, trazendo-as para um ambiente de disciplina e proporcionando conhecimentos diversos”, disse o comandante-geral do CBMMT, coronel Alessandro Borges Ferreira.

“O Corpo de Bombeiros Militar busca com a realização dos projetos trazer um amparo social para as crianças e suas famílias, através do esporte, da arte, da hierarquia e disciplina”, destacou o comandante regional, coronel Fabrício Gomes Costa.

Os projetos sociais fazem parte do Programa Educativo Social do CBMMT que tem como objetivo a valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação de crianças e adolescentes, bem como assistir crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social.