Charles 3º realiza corte de gastos na família real britânica

O rei Charles 3º tem grandes planos para tornar a família real mais autossuficiente e menos dependente dos recursos financeiros públicos.

De acordo com o jornal inglês The Evening Standard, o despejo do príncipe Harry e Meghan Markle da Frogmore Cottage em Windsor, local que eles usavam como residência britânica, é “apenas o começo de seus planos” para reduzir e modernizar a monarquia do país.

O monarca também planeja acabar com o aluguel subsidiado que a realeza paga em casas luxuosas e quer que os membros da família cortem os gastos com roupas nos próximos cinco anos.

Além disso, de acordo com figuras importantes que trabalham para a família real, haverá um período de transição após a coroação de Charles, em que o rei e Camilla Parker trabalharão juntos para eliminar as ineficiências da instituição, incluindo o número excessivo de funcionários.

O processo será liderado pelo vice-almirante Sir Tony Johnstone-Burt, mestre da casa e guardião da bolsa privada, o “cofrinho” da família real.

As mudanças marcarão uma nova era para a monarquia britânica, com Charles empenhado em mostrar a instituição como moderna.

“Não se trata de cortes, trata-se de obter o melhor valor pelo dinheiro daqueles que estão na folha de pagamento. Às vezes menos é mais”, afirmou uma fonte.

Outra pessoa próxima à família real acrescentou: “O rei não é uma espécie de associação habitacional para parentes distantes”.

“Haverá cortes de pessoal. Isso já começou. A frase da moda é ‘valor pelo dinheiro’”, revelou uma fonte por dentro do assunto.

Em particular, acredita-se que o rei desaprova que as acomodações do palácio sejam usadas pelos filhos de alguns membros da família real como “residenciais londrinos”.

“Com o tempo, isso vai mudar. As propriedades serão alugadas a preços comerciais daqui para frente e para pessoas de fora da família”, disse uma das fontes. “Onde estiver em um ambiente de palácio, é claro que eles serão examinados pela segurança.”