China derruba embargo e volta a importar carne bovina do Brasil

A China vai retomar as compras de carne bovina do Brasil. A decisão foi anunciada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Principal destino da carne bovina brasileira, sendo responsável por 60% do total dos embarques para o exterior, a China estava sem comprar a proteína desde 22 de fevereiro, quando um caso atípico de mal da vaca louca foi detectado em pequena propriedade no sudeste do Pará.

Com o caso de mal da vaca louca, o Brasil determinou o autoembargo dos envios para o mercado chinês, conforme rege acordo comercial entre os dois países.

Retomada da exportação de carne bovina para a China

A retomada das exportações da carne bovina para a China já eram aguardadas pelo mercado. A expectativa, aliás, é de que o embargo fosse derrubado ainda em março.