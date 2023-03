China voltará a enviar grupos de turistas ao Brasil

O governo chinês autorizou a retomada de viagens de grupos de turistas chineses para o Brasil desde a última quarta-feira (15). A reabertura do turismo entre os dois países já vinha sendo construída no âmbito dos ministérios do Turismo e das Relações Exteriores e consta, também, entre as pautas da visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao país asiático, que deve ocorrer ainda neste mês. A China é um dos principais emissores de turistas para o mundo: cerca de 150 milhões de chineses viajam anualmente ao exterior.

“A viagem do presidente Lula à China já começou a render frutos antes mesmo de acontecer. O turismo brasileiro ganha com esta decisão e, sem dúvida, será fortalecido. O nosso objetivo é posicionar o Brasil como um importante destino turístico no cenário internacional”, destaca a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

O anúncio do governo chinês autorizou, além do Brasil, viagens para outros 39 países. No Brasil, 39 empresas de turismo estão credenciadas e aptas a receber grupos de turistas chineses. Entre 2019 e 2021, o Brasil recebeu 77.235 visitantes da China. Já em 2022, foram 8.787.

“Temos um imenso potencial de crescimento no setor de turismo entre os nossos países. A China é um mercado importante que precisamos conquistar. Segundo a Organização Mundial do Turismo, os turistas chineses estão entre os que mais gastam em viagens, na ordem de US$ 250 bilhões. São recursos que fomentam a economia e geram desenvolvimento ao nosso país”, completa Daniela Carneiro.