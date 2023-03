Uma ciclista ficou ferida após ser atingida por um carro, na manhã desta segunda-feira (6), na rotatória da rua do Comércio com a avenida Inácio Castelli, em Primavera do Leste (MT).

Testemunhas disseram que a pessoa que conduzia o carro invadiu a preferencial e bateu na mulher.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e a jovem encaminhada para a UPA 24 horas com escoriações na região das pernas.