Cidade de Québec, no Canadá, abre mais de 420 vagas de trabalho para brasileiros

O governo do Québec, cidade do Canadá, por meio da agência de desenvolvimento econômico Québec International, acaba de abrir as inscrições para a Journées Québec Brésil, programa que irá recrutar mais de 420 brasileiros para trabalhar no país.

A iniciativa traz oportunidades para profissionais que buscam novos horizontes no mercado de trabalho, inclusive para quem almeja uma mudança de carreira. As vagas abertas incluem oportunidades nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, mineração, saúde, serviços sociais, tecnologia da informação, hotelaria e restaurantes.

Saiba como participar

Os interessados devem se inscrever, entre 2 e 30 de março, no site www.quebecentete.com. Os selecionados pela ação serão convocados, a partir de 11 de abril, para as entrevistas virtuais e a etapa final incluirá uma entrevista presencial, em São Paulo, entre 29 e 30 de abril.

Para participar da seleção é importante se atentar às exigências que incluem a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão.

Em sua oitava edição, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas do Quebec desde 2011. Na edição deste ano, mais de 19 empresas da província irão participar do recrutamento.