Colheita da soja em Mato Grosso alcança 94,83% e entra na reta final

A colheita da soja 2022/23 em Mato Grosso chegou a 94,83%. Segundo levantamento do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), as regiões médio-norte e norte podem encerrar os trabalhos nesta semana.

Os números foram divulgados na última sexta-feira (10) pelo Imea. A previsão é que Mato Grosso na atual temporada colha 44,3 milhões de toneladas de soja, diante de uma produtividade média de recorde de 61,59 sacas por hectare. Neste ciclo foram semeados 11,99 milhões de hectares.

A colheita da safra 2022/23 avançou na variação semanal 6,70 pontos percentuais. Ao se comparar com o ciclo passado está “levemente” atrás dos 96,76% colhidos nesta época em 2022. Já a média dos últimos cinco anos para a soja neste período é de 90,29%.

Regiões médio-norte e norte na reta final com a soja

De acordo com o Imea, as regiões médio-norte e norte do estado atingiram 98,90% e 98,93%, respectivamente, de suas áreas de soja e devem encerrar os trabalhos nos próximos dias.

Já o noroeste mato-grossense colheu 97,29% de sua área, enquanto o oeste 96,84% e o centro-sul 95,49%.

A região sudeste atingiu 92,74%. A mais atrasada, conforme o Imea, é a região nordeste com 86,64% da área de soja colhida.